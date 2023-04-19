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Купить дом в Радунский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 6,560
Продается частный дом из бруса, облицован кирпичом. Расположен дом в д.Вашкели(30 км от г.Ли…
Домв Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 9,294
Продается частный дом из бруса, облицован кирпичом. Расположен дом в д.Старая Казаковщина(18…

Параметры недвижимости в Радунский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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