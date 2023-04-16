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Realting.com
Беларусь
Минская область
Молодечненский район
Радошковичский сельский Совет
Дома
Купить дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
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20 объектов найдено
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Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 53,952
Продается светлый и уютный 3-х комнатный дом (без учета площади второго этажа), для круглого…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 19,815
Продается добротная дача ( дом из крепкого сруба). Крайний участок. Выход в лес с учас…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 11,709
Продается жилой дом в СТ Весна - 85. Дача в живописном месте, с удобными подъездными путями!…
Дом
Вязынка, Беларусь
75 м²
€ 11,619
Продаётся уютный дом в СТ «Вяселка»! Адрес: СТ "Вяселка - РТВ" ⭕️ О Ва…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 5,855
Коттедж
Вязынка, Беларусь
227 м²
€ 157,622
Продается коттедж в д. Вязынка на улице Селедчики, это удивительно живописное и спокойное ме…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
€ 13,510
Продаю жилую двухэтажную деревянную дачу с печным отоплением. Рядом с Олехновичами. Молодечн…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 9,899
Продается полностью готовая к проживанию дача в 38км от МКАД Молодечненское направление 3 жи…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 31,524
В доме выполнен ремонт, 2 спальни, Камин и печь с лежанкой, уютная атмосфера , в сан.уз…
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 103,580
Шикарный коттедж в уединенном месте! Одно из лучших месте в Минской районе. Коттедж располож…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 22,517
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 13,420
Продается дача с/т Керамик в 1,5 км от г/п Радошковичи участок 6 сот. на участке …
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 32,425
Продается усадьба д.Путники. Жилой дом 1958 год постройки. Площадь по СНБ 78,3 кв.м., общая …
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 7,476
Продается дача в СТ "Дубравы" Молодечненского района Минской области, в 34 км от М…
Дом
Вязынка, Беларусь
70 м²
€ 5,855
Участок с дачным домиком из белого кирпича раположен в СТ "Вяселка-РТВ", рядом с д…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 10,718
Продается дача возле леса. 29 км от Минска, Молодечненское направление, в СТ Ранет…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 20,716
Продается жилой дом в д. Романы. Минская область, Молодечненский район, 44 км от МКАД. …
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 10,808
Продается дача в СТ "Зеленая Дубравушка" , с возможностью обустроить её под себя, …
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 28,822
Дом обшит сайдингом и утеплен. Отопление дома: твёрдотопливный котёл Водоснабжение: скважина…
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 8,106
Вы хотите отдыхать уютно и комфортно, тогда эта дача для Вас! Продается отличная дача в сосн…
Параметры недвижимости в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
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