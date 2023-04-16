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Купить коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттеджв Вязынка, Беларусь
Коттедж
Вязынка, Беларусь
227 м²
€ 157,622
Продается коттедж в д. Вязынка на улице Селедчики, это удивительно живописное и спокойное ме…
Коттеджв Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 103,580
Шикарный коттедж в уединенном месте! Одно из лучших месте в Минской районе. Коттедж располож…

Параметры недвижимости в Радошковичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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