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Купить квартиру в Радошковичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Вязынка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязынка, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 1/2 Этаж
€ 16,213
Продается двухуровневая квартира в д. Вязынка. Минская обл., Молодеченский р-н, ул. Купалинк…
Квартира 2 комнатыв Вязынка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязынка, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 1/2 Этаж
€ 12,159
Твердотопливный котел, центральная канализация и вода

Параметры недвижимости в Радошковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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