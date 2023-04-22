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Дома в Радошковичи, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
68 м²
€ 39,202
Дом с участком 14 соток в г.п. Радошковичи Адрес: гп. Радошковичи, ул. Чернышевича ❤️Одноуро…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
108 м²
€ 126,166
Продается красивый уютный дом для круглогодичного проживания в современном стиле. Дом 2…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
47 м²
€ 25,774
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
54 м²
€ 28,838
Продается участок 13 соток с расположенным на нем фундаментом. Начато строительство нового с…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
214 м²
€ 62,993
Продается в отличном месте г.п. Радошковичи замечательный коттедж из кирпича -100 % готовнос…
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
71 м²
€ 49,475
Продается прекрасный дом в Радошковичах.Тихий центр.Вся инфраструктура в шаговой доступности…
Коттедж в Радошковичи, Беларусь
Коттедж
Радошковичи, Беларусь
160 м²
€ 117,154
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
38 м²
€ 11,265
Продается 1-комнатная квартира (квартира - студия) в блокированном доме с отдельным входом в…
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