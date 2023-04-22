Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Молодечненский район
  5. Радошковичи
  6. Квартиры

Квартиры в Радошковичи, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 21,538
Продаётся однокомнатная квартира рядом с живописными лесами Адрес: гп. Радошковичи, ул. Вост…
Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 23,341
1-комнатная квартира в г.п. Радошковичи. Адрес: г.п. Радошковичи, ул. Восточная, д.5А. ❤️ Од…
Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 28,838
Продаем просторную однокомнатную квартиру!  г.п.Радошковичи, по адресу ул.Восточная,3 Т…
Квартира 2 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радошковичи, Беларусь
2 Количество комнат 36 м² 2/3 Этаж
€ 18,925
Продается отличная, 2-ух комнатная квартира в г.п. Радошковичи. Общая площадь 35.9 м2, жилая…
Квартира 3 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Радошковичи, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/4 Этаж
€ 41,455
Продается уютная квартира в Радошковичах (Молодечненское направление). Площадь по СНБ:71.2 м…
Квартира 4 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Радошковичи, Беларусь
4 Количество комнат 89 м² 5/6 Этаж
€ 47,763
2-х уровневые апартаменты! В сердце природы Беларуси?     Да, Вы правы- это се…
Realting.com
Перейти