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Дома в Радомльский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Радомльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радомльский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 5,150
Продается дом в Чаусском р-не,д.Русиновка.Дом крепкий, ухоженный, подойдёт как для дачи,так …

Параметры недвижимости в Радомльский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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