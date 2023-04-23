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Дома в Рачковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Рачковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рачковичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 5,858
Продается дом в аг. Лядно Слуцкого района. Прекрасный жилой дом в 20 км от Слуцка. Электриче…

Параметры недвижимости в Рачковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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