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Квартиры в Рачковичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Танежицы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Танежицы, Беларусь
3 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 10,364
Продажа трехкомнатной квартиры коттеджного типа.  Адрес: аг. Танежицы, ул.Школьная ❤️ К…

Параметры недвижимости в Рачковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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