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Жильё в Реченский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Обчин, Беларусь
Дом
Обчин, Беларусь
83 м²
€ 36,047
СРОЧНО!  Продается дом в Любанском районе Добротный дом с большим участком 25 соток. П…

Параметры недвижимости в Реченский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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