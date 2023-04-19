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Купить дом в Петриковский район, Беларусь

Петриков
1
Птичский сельский Совет
1
2 объекта найдено
Домв Птичь, Беларусь
Дом
Птичь, Беларусь
165 м²
€ 6,378
Домв Петриков, Беларусь
Дом
Петриков, Беларусь
76 м²
€ 21,868

Параметры недвижимости в Петриковский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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