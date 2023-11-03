ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Путчинский сельский Совет
Особняки
Особняки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж новое здание, с гаражом, с ландшафтным дизайном
Колодищи, Беларусь
273 м²
Продаётся престижный энергоэффективный современный коттедж с собственным лесом на участке вб…
€216,608
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3
83 м²
1/1
Квартира в блокированном жилом доме в г.Бресте.2006 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 84,2 кв.м, общ.- …
€103,595
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
3
61 м²
4/11
Уютная 3-комнатная квартира (евротрешка) в микрорайоне Лебяжий, пр.Победителей 119. Узаконен…
€114,897
Рекомендовать
Таунхаус новое здание, с гаражом
Минск, Беларусь
175 м²
Продаётся современный просторный таунхаус с достойной фактической площадью и участком в …
€105,856
Рекомендовать
Дом
Поколюбичский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€16,669
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Витебск, Беларусь
2
44 м²
4/5
Продаётся 2-х комнатная квартира на 4-м этаже 5-ти этажного панельного дома по ул. Чкалова, …
€26,841
Рекомендовать
Дом
Волковыск, Беларусь
137 м²
Продается недостоенный дом в Волковыске (район -Южный). Современная планировка: большая кухн…
€45,205
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
52 м²
4/5
Хорошо развитая инфраструктура района и транспортное сообщение; удачное место расположения д…
€68,750
Рекомендовать
Дом
Брест, Беларусь
246 м²
Дом под чистовую отделку в г.Бресте. 1958 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 275,0 кв.м, общ.- 245,6 кв…
€126,198
Рекомендовать
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
40 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1996 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 39,9 кв.м. 2 комнаты. Стен…
€24,392
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2
51 м²
4/5
€40,496
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
1
41 м²
11/16
В продажу предлагаются многофункциональные апартаменты - возможность зарегистрироваться по м…
€46,100
1
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Путчинский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL