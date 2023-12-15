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Таунхаусы в Пуховичский район, Беларусь

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2 объекта найдено
Таунхаус с садом в Дружный, Беларусь
Таунхаус с садом
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
€74,660
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Таунхаус в Руденский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
В самом центре Пуховичского района, в 12 км от г.Руденска в городском поселке Правдинский пр…
€31,412
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Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

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