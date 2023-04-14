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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Купить недвижимость с бассейном в Пуховичский район, Беларусь
Пережирский сельский Совет
53
Марьина Горка
29
Шацкий сельский Совет
24
Руденский сельский Совет
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Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 14,025
Продается 2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 44,788
Продаются два дома на участке в д. Маховка, Пуховичский р-н, Слуцкое направление. Участок 15…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 162,867
Продается современный двух-этажный дом, с 5-спальнями в живописном месте деревня Войровка. Д…
Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь
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