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Купить недвижимость с бассейном в Пуховичский район, Беларусь

Пережирский сельский Совет
53
Марьина Горка
29
Шацкий сельский Совет
24
Руденский сельский Совет
21
Голоцкий сельский Совет
20
Дукорский сельский Совет
20
Новопольский сельский Совет
15
Блонский сельский Совет
7
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3 объекта найдено
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 14,025
Продается  2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г…
Домв Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 44,788
Продаются два дома на участке в д. Маховка, Пуховичский р-н, Слуцкое направление. Участок 15…
Домв Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 162,867
Продается современный двух-этажный дом, с 5-спальнями в живописном месте деревня Войровка. Д…

Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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