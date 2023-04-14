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Купить дом с бассейном в Пуховичский район, Беларусь

Пережирский сельский Совет
52
Дукорский сельский Совет
20
Голоцкий сельский Совет
19
Новопольский сельский Совет
15
Марьина Горка
13
Руденский сельский Совет
12
Блонский сельский Совет
7
Блужский сельский Совет
6
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3 объекта найдено
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 14,025
Продается  2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г…
Домв Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 44,788
Продаются два дома на участке в д. Маховка, Пуховичский р-н, Слуцкое направление. Участок 15…
Домв Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 162,867
Продается современный двух-этажный дом, с 5-спальнями в живописном месте деревня Войровка. Д…

Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

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