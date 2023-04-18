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Купить дом в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 14,111
Продается  2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г…
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 40,967
Продаётся отличный загородный дом (хутор) 100% готовности с просторным земельным участком 25…
Домв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 49,160
Продаётся комфортный дом в живописном месте. 2 уровня, стеклопакеты, роллеты, продажа с мебе…

Параметры недвижимости в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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