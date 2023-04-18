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Купить квартиру в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Пуховичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 1/1 Этаж
€ 23,214
Продажа трехкомнатной квартиры в агрогородке Пуховичи! Адрес: аг. Пуховичи, ул. Советская ❤️…
Квартира 3 комнатыв Пуховичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 2/3 Этаж
€ 25,399
Трёхкомнатная квартира с ремонтом в аг. Пуховичи! Адрес: аг. Пуховичи, ул. Советская, д. 72 …
Квартира 3 комнатыв Пуховичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Пуховичи, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/2 Этаж
€ 22,304
Продается  просторная 3-х комнатная квартира  с сараем, верандой , погребом в г. П…

Параметры недвижимости в Пуховичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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