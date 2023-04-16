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Купить недвижимость с бассейном в Пригородный сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттеджв Старо-Борисов, Беларусь
Коттедж
Старо-Борисов, Беларусь
380 м²
€ 225,175
Продается двухэтажный коттедж полностью готовый к проживанию со всеми удобствами, с отличным…

Параметры недвижимости в Пригородный сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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