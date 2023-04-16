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Купить дом в Пригородный сельский Совет, Беларусь

17 объектов найдено
Домв Углы, Беларусь
Дом
Углы, Беларусь
160 м²
€ 55,843
Кирпичный дом в престижном районе города Борисова! Адрес: д. Углы, ул. Лесная. ❤️Добротный д…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 25,220
Продаётся дом на берегу реки! Адрес: д. Студёнка, ул. Береговая ❤️Дом находится в живописном…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 7,656
 Продается дача в дачном кооперативе « Красный Октябрь», Борисовский р-н. 9…
Домв Кищина Слобода, Беларусь
Дом
Кищина Слобода, Беларусь
58 м²
€ 4,413
Дом  для реконструкции и проживания в д.Кищина Слобода, может использоваться как дачный…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 80,973
 Дом для жилья или инвестиций в виде сдачи его как Агроусадьбу  в живописном и ист…
Домв Старо-Борисов, Беларусь
Дом
Старо-Борисов, Беларусь
110 м²
€ 31,524
Внимание в продаже жилой дом. Дом расположен нв окраине города. Недалеко река Березина,а так…
Домв Бытча, Беларусь
Дом
Бытча, Беларусь
54 м²
€ 5,224
❤️Деревня находится в живописном и экологичном месте, окружённым лесом. Адрес: д. Бытча, ул.…
Домв Бытча, Беларусь
Дом
Бытча, Беларусь
68 м²
€ 19,815
Дом  для проживания в д. Бытча, может использоваться как дачный. Удобное расположение ,…
Коттеджв Старо-Борисов, Беларусь
Коттедж
Старо-Борисов, Беларусь
380 м²
€ 225,175
Продается двухэтажный коттедж полностью готовый к проживанию со всеми удобствами, с отличным…
Домв Кищина Слобода, Беларусь
Дом
Кищина Слобода, Беларусь
50 м²
€ 11,709
Продается дом в 13 км от г. Борисова в аг. Кищина Слобода. Дом деревяный, в хорошем состояни…
Домв Углы, Беларусь
Дом
Углы, Беларусь
56 м²
€ 21,166
Предлагаем Вашему вниманию просторный, светлый и теплый дом в д.Углы. В доме есть все необхо…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
€ 4,503
Продается дача в Борисовском р-не садоводческое товарищество "Красный Октябрь" Уча…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 22,427
Дом с просторным участком в д. Бродовка Адрес: д. Бродовка, пер. Берёзовый ⭕️ О Вашем б…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 17,924
В продаже шикарный современный дом на 10 сотках. Дом каркасный, утеплитель 150мм вкруг. Стро…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 13,510
Обустроенная дача в СТ. «Красный Октябрь» Отличное расположение. В минуте от дом…
Домв Пригородный сельский Совет, Беларусь
Дом
Пригородный сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 4,954
Участок с дачей в живописном месте для отдыха и наполнения энергией природы в СТ «Лесн…
Домв Углы, Беларусь
Дом
Углы, Беларусь
93 м²
€ 49,538
Жить в частном доме - мечта? Любая трёхкомнатная новостройка проигрывает этому прекрасному д…

Параметры недвижимости в Пригородный сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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