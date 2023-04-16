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Купить квартиру в Пригородный сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Углы, Беларусь
Квартира 1 комната
Углы, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 4/5 Этаж
€ 16,663
Продается 1-комн уютная квартира в теплом кирпичном доме по ул. Мелиоративная! В квартире ус…
Квартира 1 комнатав Пригородный сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Пригородный сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Продам полуторную квартиру в НОВОСТРОЙКЕ-2022 года! Квартира светлая и просторная. Идеальный…
Квартирав Пригородный сельский Совет, Беларусь
Квартира
Пригородный сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 21,166
Продается жилой дом, со всеми удобствами в экологически чистом районе города. Удобное местор…

Параметры недвижимости в Пригородный сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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