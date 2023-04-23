Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Гомельский район
  5. Приборский сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Приборский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Пионер, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 9,913
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…

Параметры недвижимости в Приборский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти