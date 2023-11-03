ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Пружанский район
Особняки
Особняки в Пружанский район, Беларусь
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
2
44 м²
5/5
2-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Партизанский, 1973 г.п., 5 / 5 панель, 44,8 / 44,0 / 28…
€33,484
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном
Малорита, Беларусь
2
43 м²
2/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1965 г.п., 2 / 4 кирпич, 44,1 / 43,3 / 27…
€14,620
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3
77 м²
14/19
€78,795
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
3
77 м²
11/13
Развитая инфраструктура, отличное транспортное сообщение, ст. м. Ковальская Слобода 5 мин пе…
€98,944
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном
Малорита, Беларусь
2
55 м²
4/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1992 г.п., 4 / 4 панель, 56,5 / 55,4 / 30…
€24,335
Рекомендовать
Дом с бассейном, с садом, с теплицей
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
Продается 2-х этажная кирпичная дача в ст «Красный октябрь» в. 10 км. от г. Борисова. В дом…
€14,620
Рекомендовать
Коттедж с мебелью, с бассейном, с баней
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Высокое, Беларусь
3
78 м²
1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1989 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,6 кв.м…
€47,067
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
1
43 м²
1/9
Новый объект на рынке недвижимости. Продается 1 комнатная квартира по улице Логойская 15. К…
€37,729
Рекомендовать
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
99 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
65 м²
6/12
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в панельном доме. Отличная планировка с комната…
€110,263
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание, в центре города
Минск, Беларусь
3
55 м²
3/25
Дешёвая квартира в ЖК Минск Мир! Квартира без отделки свободной планировки, что позволит вам…
€65,875
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Пружанский район, Беларусь
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL