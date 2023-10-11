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Квартиры в Пружанский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с двором в Солнечный, Беларусь
Квартира 1 комната с двором
Солнечный, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, п. Солнечный, 1988 г.п., 3 / 3 кирпич, 40,6 / 37,2 / 20,8 / 6,9, сануз…
€9,713

Параметры недвижимости в Пружанский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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