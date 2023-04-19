Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Пружанский район
  5. Пружанский сельский Совет

Купить недвижимость в Пружанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Слобудка, Беларусь
Дом
Слобудка, Беларусь
67 м²
€ 20,956
Лот 3370. Квартира в блокированном жилом доме в д. Слобудка Пружанского района. Отдельный вх…

Параметры недвижимости в Пружанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти