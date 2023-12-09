Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Протасевичский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Протасевичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Цель, Беларусь
Дом
Цель, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся жилой дом на берегу реки Свислочь. Вокруг грибной лес. На реке отличная рыбалка. В…
€12,968
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Протасевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти