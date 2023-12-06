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Квартиры в Протасевичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Цель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Цель, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Продается уютная квартира в Осиповичском районе Могилевской области, в Протасевичский с/c, п…
€12,911
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Квартира 2 комнаты с мебелью в Цель, Беларусь
Квартира 2 комнаты с мебелью
Цель, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
Продаю уютную квартиру в прекрасном районе Могилевской области, Осиповичском районе, Протасе…
€8,761
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Параметры недвижимости в Протасевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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