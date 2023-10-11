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Квартиры в Прибытковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Зябровка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Зябровка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
€12,259

Параметры недвижимости в Прибытковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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