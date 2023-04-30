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Жильё в Повятский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Повятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Повятский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 34,150
       Земельный участок  с домом на первой береговой!

Параметры недвижимости в Повятский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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