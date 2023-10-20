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Дома в Повитьевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Повитье, Беларусь
Дом
Повитье, Беларусь
Площадь 39 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 66,1 кв.м, общ.- 39,4 кв.м, жил.- 24,2 кв.м, …
€1,417

Параметры недвижимости в Повитьевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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