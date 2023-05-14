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Жильё в Потейковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Потейковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Потейковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
€ 17,371
Продажа уютного дома д. Котельники (Копыль 1.5 км.). Аккуратный, обустроенный дом, расположе…

Параметры недвижимости в Потейковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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