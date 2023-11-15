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Жильё в Порплищенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом новое здание, с бассейном, с садом в Порплищенский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание, с бассейном, с садом
Порплищенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 808 м²
Уникальный проект усадебного комплекса с выходом к озеру и беседкой на воде в живописном мес…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Порплищенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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