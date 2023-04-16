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Купить дом в Полоцк, Беларусь

13 объектов найдено
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
58 м²
€ 17,922
Продается добротный автономный кирпичный дом в Полоцке с высотой потолков 2,75м. В доме все …
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
41 м²
€ 12,609
ПРОДАЕТСЯ в г. Полоцке жилой дом, все окна ПВХ, в жилое помещение заведен центральный водопр…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 9,006
Продаётся дом, который может быть Вашим домом, дачей или баней с перемещением на Ваш зе…
Коттеджв Полоцк, Беларусь
Коттедж
Полоцк, Беларусь
534 м²
€ 261,179
Продаётся элитный трёхэтажный коттедж общей площадью 534 м2, жилая 303м2, 2016 года постройк…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
62 м²
€ 20,714
В городе Полоцке по улице Янки Купалы ( в 7 минутах ходьбы от ж/д и автовокзала) продаётся к…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
191 м²
€ 20,714
Продаётся двухэтажный дом на стадии строительства по улице Гайдара в Полоцке. Общая площадь …
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 19,183
ВНИМАНИЕ !!! В востребованном районе "Аэропорт" города Полоцка продаётся крепкий ж…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
48 м²
€ 12,519
Продается дом по ул. Заслонова в черте г. Полоцка рядом со стадионом "Локомотив". …
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
46 м²
€ 5,854
В районе Спасского городка, в г.Полоцке (по маршруту следования автобуса маршрута №4) в крас…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
59 м²
€ 20,624
В центре г.Полоцка продаётся деревянный дом с паровым отоплением и подведённой холодной водо…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
52 м²
€ 26,928
В связи с переездом хозяев, в районе красивого, современного, постоянно обустраиваемого, мол…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
70 м²
€ 11,438
Продам бревенчатый дом с участком 7.5 соток. Отопление печное. Есть гараж 4х6 метров. Вода и…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
62 м²
€ 20,714
В районе Задвинья, а точнее -- рядом с бывшим административным зданием мебельной фабрики в г…
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