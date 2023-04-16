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Купить коттедж в Полоцк, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Полоцк, Беларусь
Коттедж
Полоцк, Беларусь
534 м²
€ 261,179
Продаётся элитный трёхэтажный коттедж общей площадью 534 м2, жилая 303м2, 2016 года постройк…
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