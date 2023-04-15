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Купить дом в Полоцкий район, Беларусь

Полоцк
13
Боровухский сельский Совет
3
Вороничский сельский Совет
2
Гомельский сельский Совет
2
Зелёнковский сельский Совет
2
Солоникский сельский Совет
2
24 объекта найдено
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
58 м²
€ 17,922
Продается добротный автономный кирпичный дом в Полоцке с высотой потолков 2,75м. В доме все …
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
41 м²
€ 12,609
ПРОДАЕТСЯ в г. Полоцке жилой дом, все окна ПВХ, в жилое помещение заведен центральный водопр…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 9,006
Продаётся дом, который может быть Вашим домом, дачей или баней с перемещением на Ваш зе…
Коттеджв Полоцк, Беларусь
Коттедж
Полоцк, Беларусь
534 м²
€ 261,179
Продаётся элитный трёхэтажный коттедж общей площадью 534 м2, жилая 303м2, 2016 года постройк…
Домв Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 4,413
Продается дача в СТ "Мелиоратор Полоцкого района"(ориентир "Гендики"). Д…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
62 м²
€ 20,714
В городе Полоцке по улице Янки Купалы ( в 7 минутах ходьбы от ж/д и автовокзала) продаётся к…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
191 м²
€ 20,714
Продаётся двухэтажный дом на стадии строительства по улице Гайдара в Полоцке. Общая площадь …
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 19,183
ВНИМАНИЕ !!! В востребованном районе "Аэропорт" города Полоцка продаётся крепкий ж…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
48 м²
€ 12,519
Продается дом по ул. Заслонова в черте г. Полоцка рядом со стадионом "Локомотив". …
Домв Близница, Беларусь
Дом
Близница, Беларусь
50 м²
€ 19,183
В Полоцком районе, в агрогородке Близница, продаётся ухоженный жилой деревянный ДОМ, обложен…
Домв Вороничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вороничский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 5,854
Продается крепкий жилой дом в живописном месте д. Двор-Хоттевичи Полоцкого района(рядом с аг…
Домв Гомельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гомельский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 7,205
Продаётся одноэтажный дачный дом 1992 года постройки в д. Пушно (Заозерье) Полоцкого района.…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
46 м²
€ 5,854
В районе Спасского городка, в г.Полоцке (по маршруту следования автобуса маршрута №4) в крас…
Домв Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 4,953
Продаётся одноэтажный жилой дом общей площадью 32.7 кв. м в д. Козьи Горки, Зеленковский с/с…
Домв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровухский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 7,745
В 25 км. от Новополоцка, рядом с красивым озером, в лесном сосновом бору, продаётся дача (20…
Домв Солоникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Солоникский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 12,158
Продаётся просторная 3-х этажная дача из блоков обложенных кирпичом. 5 км от Полоцка, 15км о…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
59 м²
€ 20,624
В центре г.Полоцка продаётся деревянный дом с паровым отоплением и подведённой холодной водо…
Домв Струнье, Беларусь
Дом
Струнье, Беларусь
201 м²
€ 43,230
Продается большой, двухэтажный недостроенный дом в д. Струнье, конечная остановка автобуса №…
Домв Гомельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гомельский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 13,509
В 15 км. от города Полоцка продаётся хороший, добротный, крепкий ДОМ с мансардой, печным ото…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
52 м²
€ 26,928
В связи с переездом хозяев, в районе красивого, современного, постоянно обустраиваемого, мол…
Домв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровухский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 2,252
Продается земельный участок общей площадью 0.1384 га с дачным домом общей площадью 36 КВ.м. …
Домв Боровухский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровухский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 4,503
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
70 м²
€ 11,438
Продам бревенчатый дом с участком 7.5 соток. Отопление печное. Есть гараж 4х6 метров. Вода и…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
62 м²
€ 20,714
В районе Задвинья, а точнее -- рядом с бывшим административным зданием мебельной фабрики в г…

Параметры недвижимости в Полоцкий район, Беларусь

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с бассейном
недорогая
элитное
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