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Купить квартиру в Полоцкий район, Беларусь

Полоцк
28
Ветринский сельский Совет
2
Солоникский сельский Совет
2
Квартира В архив
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32 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 2/9 Этаж
€ 42,149
Продаётся светлая, просторная трёхкомнатная квартира в г. Полоцке по адресу: г. По…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 15,040
Продаётся двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома по адресу: ул. …
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 9/9 Этаж
€ 19,724
ПРОДАЕТСЯ в экологически благополучном микрорайоне г. ПОЛОЦКА, по ул. Вологина 340 - светлая…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 2/3 Этаж
€ 20,714
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Радищева 5. в 3-х этажном кирпичном доме 1972 года пос…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 22,966
В районе Спасского городка по улице Комарова в г.Полоцке продаётся светлая, уютная, тёплая, …
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/6 Этаж
€ 34,944
Продаётся тёплая, светлая, замечательная, просторная, добротная трёхкомнатная квартира по пе…
Квартирав Полоцк, Беларусь
Квартира
Полоцк, Беларусь
25 м² 2/5 Этаж
€ 6,304
Продаётся 1/2 доли в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного пане…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 18,868
ПРОДАЕТСЯ в кирпичном доме в г. Полоцке, ул. Школьная 7 светлая двухкомнатная квартира (общ.…
Квартира 3 комнатыв Солоникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солоникский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 1/2 Этаж
€ 26,118
Продаётся трёхкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного панельного дома 1993 года пост…
Квартира 1 комнатав Полоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Полоцк, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж
€ 13,239
ПРОДАЕТСЯ в экологически чистом микрорайоне г. Полоцка по ул. Вологина, светлая 1 комнатная …
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 20,084
Продаётся в районе Мариненко, в г.Полоцке, 2-ух комнатная квартира улучшенной планировки на …
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/9 Этаж
€ 41,068
В г.Полоцке, в молодёжном районе "Аэропорт", продаётся шикарная, просторная, светл…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 32 м² 1/1 Этаж
€ 11,258
Продаётся двухкомнатная квартира на первом этаже одноэтажного кирпичного дома барачного типа…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 35,124
Вы устали от ремонтов и хотите приобрести уютную, тёплую, светлую, Квартиру-Мечту в районе М…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 7/9 Этаж
€ 21,615
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 37 м² 1/1 Этаж
€ 5,854
Продаётся двухкомнатная квартира в историческом одноэтажном доме барачного типа 1911 года по…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/5 Этаж
€ 20,714
Продаётся квартира в центре города Полоцка. Квартира расположена на первом этаже в пятиэтажн…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 3/9 Этаж
€ 38,727
Продаётся трёхкомнатная квартира на третьем этаже девятиэтажного кирпичного дома. Объект нед…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 2/5 Этаж
€ 26,928
Продается светлая 3-комнатная квартира на комфортном 2-ом этаже в историческом центре г. Пол…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/5 Этаж
€ 14,860
Продаётся компактная двухкомнатная квартира без ремонта в районе железнодорожного вокзала по…
Квартира 1 комнатав Полоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Полоцк, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 16,436
ПРОДАЕТСЯ в экологически чистом микрорайоне г. Полоцка по ул. Вологина, светлая и уютная одн…
Квартира 1 комнатав Полоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Полоцк, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/5 Этаж
€ 17,112
Продаётся однокомнатная квартира в самом центре города Полоцк по адресу пр-т Ф. Скорины д. 3…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 7/9 Этаж
€ 20,685
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира (общ. площ. 63,07 кв.м.), в панельном доме на се…
Квартира 3 комнатыв Богатырская, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Богатырская, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 20,714
В г.Полоцке, в районе сельхозтехники, продаётся или разменивается трёхкомнатная квартира хор…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 9/9 Этаж
€ 25,442
ПРОДАЕТСЯ в г. Полоцке уютная, меблированная 3-ком. квартира полностью готова к заселению и …
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 8/9 Этаж
€ 34,043
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 6/9 Этаж
€ 23,686
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 20,264
Квартира 1 комнатав Полоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Полоцк, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 5/5 Этаж
€ 18,913
 Продается 1- комнатная  квартира в Полоцке по улице Октябрьской!  Квартира н…
Квартира 2 комнатыв Ветрино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ветрино, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 3/4 Этаж
€ 9,276

Параметры недвижимости в Полоцкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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