Купить недвижимость в Полоцкий район, Беларусь

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Полоцкий район
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Полоцк
41
Солоникский сельский Совет
4
Боровухский сельский Совет
3
Ветринский сельский Совет
2
Вороничский сельский Совет
2
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56 объектов найдено
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Дом
Полоцк, Беларусь
58 м²
€ 17,922
Продается добротный автономный кирпичный дом в Полоцке с высотой потолков 2,75м. В доме все …
Дом
Полоцк, Беларусь
41 м²
€ 12,609
ПРОДАЕТСЯ в г. Полоцке жилой дом, все окна ПВХ, в жилое помещение заведен центральный водопр…
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 9,006
Продаётся дом, который может быть Вашим домом, дачей или баней с перемещением на Ваш зе…
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
2/9 Этаж
€ 42,149
Продаётся светлая, просторная трёхкомнатная квартира в г. Полоцке по адресу: г. По…
Коттедж
Полоцк, Беларусь
534 м²
€ 261,179
Продаётся элитный трёхэтажный коттедж общей площадью 534 м2, жилая 303м2, 2016 года постройк…
Дом
Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 4,413
Продается дача в СТ "Мелиоратор Полоцкого района"(ориентир "Гендики"). Д…
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
5/5 Этаж
€ 15,040
Продаётся двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома по адресу: ул. …
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
9/9 Этаж
€ 19,724
ПРОДАЕТСЯ в экологически благополучном микрорайоне г. ПОЛОЦКА, по ул. Вологина 340 - светлая…
Дом
Полоцк, Беларусь
62 м²
€ 20,714
В городе Полоцке по улице Янки Купалы ( в 7 минутах ходьбы от ж/д и автовокзала) продаётся к…
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
2/3 Этаж
€ 20,714
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Радищева 5. в 3-х этажном кирпичном доме 1972 года пос…
Дом
Полоцк, Беларусь
191 м²
€ 20,714
Продаётся двухэтажный дом на стадии строительства по улице Гайдара в Полоцке. Общая площадь …
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 22,966
В районе Спасского городка по улице Комарова в г.Полоцке продаётся светлая, уютная, тёплая, …
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
2/6 Этаж
€ 34,944
Продаётся тёплая, светлая, замечательная, просторная, добротная трёхкомнатная квартира по пе…
Квартира
Полоцк, Беларусь
25 м²
2/5 Этаж
€ 6,304
Продаётся 1/2 доли в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного пане…
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 19,183
ВНИМАНИЕ !!! В востребованном районе "Аэропорт" города Полоцка продаётся крепкий ж…
Дом
Полоцк, Беларусь
48 м²
€ 12,519
Продается дом по ул. Заслонова в черте г. Полоцка рядом со стадионом "Локомотив". …
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
4/5 Этаж
€ 18,868
ПРОДАЕТСЯ в кирпичном доме в г. Полоцке, ул. Школьная 7 светлая двухкомнатная квартира (общ.…
Дом
Близница, Беларусь
50 м²
€ 19,183
В Полоцком районе, в агрогородке Близница, продаётся ухоженный жилой деревянный ДОМ, обложен…
Квартира 3 комнаты
Солоникский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
78 м²
1/2 Этаж
€ 26,118
Продаётся трёхкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного панельного дома 1993 года пост…
Дом
Вороничский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 5,854
Продается крепкий жилой дом в живописном месте д. Двор-Хоттевичи Полоцкого района(рядом с аг…
Квартира 1 комната
Полоцк, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 13,239
ПРОДАЕТСЯ в экологически чистом микрорайоне г. Полоцка по ул. Вологина, светлая 1 комнатная …
Дом
Гомельский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 7,205
Продаётся одноэтажный дачный дом 1992 года постройки в д. Пушно (Заозерье) Полоцкого района.…
Дом
Полоцк, Беларусь
46 м²
€ 5,854
В районе Спасского городка, в г.Полоцке (по маршруту следования автобуса маршрута №4) в крас…
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 20,084
Продаётся в районе Мариненко, в г.Полоцке, 2-ух комнатная квартира улучшенной планировки на …
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/9 Этаж
€ 41,068
В г.Полоцке, в молодёжном районе "Аэропорт", продаётся шикарная, просторная, светл…
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
32 м²
1/1 Этаж
€ 11,258
Продаётся двухкомнатная квартира на первом этаже одноэтажного кирпичного дома барачного типа…
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 35,124
Вы устали от ремонтов и хотите приобрести уютную, тёплую, светлую, Квартиру-Мечту в районе М…
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
7/9 Этаж
€ 21,615
Дом
Зелёнковский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 4,953
Продаётся одноэтажный жилой дом общей площадью 32.7 кв. м в д. Козьи Горки, Зеленковский с/с…
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
37 м²
1/1 Этаж
€ 5,854
Продаётся двухкомнатная квартира в историческом одноэтажном доме барачного типа 1911 года по…
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