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Купить недвижимость в Полоцк, Беларусь

41 объект найдено
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
58 м²
€ 17,922
Продается добротный автономный кирпичный дом в Полоцке с высотой потолков 2,75м. В доме все …
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
41 м²
€ 12,609
ПРОДАЕТСЯ в г. Полоцке жилой дом, все окна ПВХ, в жилое помещение заведен центральный водопр…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 9,006
Продаётся дом, который может быть Вашим домом, дачей или баней с перемещением на Ваш зе…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 2/9 Этаж
€ 42,149
Продаётся светлая, просторная трёхкомнатная квартира в г. Полоцке по адресу: г. По…
Коттеджв Полоцк, Беларусь
Коттедж
Полоцк, Беларусь
534 м²
€ 261,179
Продаётся элитный трёхэтажный коттедж общей площадью 534 м2, жилая 303м2, 2016 года постройк…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 15,040
Продаётся двухкомнатная квартира на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома по адресу: ул. …
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 9/9 Этаж
€ 19,724
ПРОДАЕТСЯ в экологически благополучном микрорайоне г. ПОЛОЦКА, по ул. Вологина 340 - светлая…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
62 м²
€ 20,714
В городе Полоцке по улице Янки Купалы ( в 7 минутах ходьбы от ж/д и автовокзала) продаётся к…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 2/3 Этаж
€ 20,714
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Радищева 5. в 3-х этажном кирпичном доме 1972 года пос…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
191 м²
€ 20,714
Продаётся двухэтажный дом на стадии строительства по улице Гайдара в Полоцке. Общая площадь …
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 22,966
В районе Спасского городка по улице Комарова в г.Полоцке продаётся светлая, уютная, тёплая, …
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 2/6 Этаж
€ 34,944
Продаётся тёплая, светлая, замечательная, просторная, добротная трёхкомнатная квартира по пе…
Квартирав Полоцк, Беларусь
Квартира
Полоцк, Беларусь
25 м² 2/5 Этаж
€ 6,304
Продаётся 1/2 доли в двухкомнатной квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного пане…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
55 м²
€ 19,183
ВНИМАНИЕ !!! В востребованном районе "Аэропорт" города Полоцка продаётся крепкий ж…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
48 м²
€ 12,519
Продается дом по ул. Заслонова в черте г. Полоцка рядом со стадионом "Локомотив". …
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 4/5 Этаж
€ 18,868
ПРОДАЕТСЯ в кирпичном доме в г. Полоцке, ул. Школьная 7 светлая двухкомнатная квартира (общ.…
Квартира 1 комнатав Полоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Полоцк, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж
€ 13,239
ПРОДАЕТСЯ в экологически чистом микрорайоне г. Полоцка по ул. Вологина, светлая 1 комнатная …
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
46 м²
€ 5,854
В районе Спасского городка, в г.Полоцке (по маршруту следования автобуса маршрута №4) в крас…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 20,084
Продаётся в районе Мариненко, в г.Полоцке, 2-ух комнатная квартира улучшенной планировки на …
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/9 Этаж
€ 41,068
В г.Полоцке, в молодёжном районе "Аэропорт", продаётся шикарная, просторная, светл…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 32 м² 1/1 Этаж
€ 11,258
Продаётся двухкомнатная квартира на первом этаже одноэтажного кирпичного дома барачного типа…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 35,124
Вы устали от ремонтов и хотите приобрести уютную, тёплую, светлую, Квартиру-Мечту в районе М…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 7/9 Этаж
€ 21,615
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 37 м² 1/1 Этаж
€ 5,854
Продаётся двухкомнатная квартира в историческом одноэтажном доме барачного типа 1911 года по…
Домв Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
59 м²
€ 20,624
В центре г.Полоцка продаётся деревянный дом с паровым отоплением и подведённой холодной водо…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/5 Этаж
€ 20,714
Продаётся квартира в центре города Полоцка. Квартира расположена на первом этаже в пятиэтажн…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 3/9 Этаж
€ 38,727
Продаётся трёхкомнатная квартира на третьем этаже девятиэтажного кирпичного дома. Объект нед…
Квартира 3 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Полоцк, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 2/5 Этаж
€ 26,928
Продается светлая 3-комнатная квартира на комфортном 2-ом этаже в историческом центре г. Пол…
Квартира 2 комнатыв Полоцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 1/5 Этаж
€ 14,860
Продаётся компактная двухкомнатная квартира без ремонта в районе железнодорожного вокзала по…
Квартира 1 комнатав Полоцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Полоцк, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 1/5 Этаж
€ 16,436
ПРОДАЕТСЯ в экологически чистом микрорайоне г. Полоцка по ул. Вологина, светлая и уютная одн…
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