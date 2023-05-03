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Покрашевский сельский Совет
Дома
Дома в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Дом
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9 объектов найдено
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Дом
Леньки, Беларусь
70 м²
€ 13,532
Предлагаем Вам одноуровневый дом! Адрес: аг. Леньки, ул. Минская. ❤️ Дом в пригороде города …
Дом
Леньки, Беларусь
49 м²
€ 8,628
❤️Бревенчатый экологичный дом в пригороде города прекрасно подойдёт как для круглогодичного …
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 4,541
Продается деревянный дом в д. Вынищи Покрашевского с/с Слуцкого района, в 15 км от г. Слуцка…
Дом
Покрашево, Беларусь
70 м²
€ 8,991
Продается жилой дом с земельным участком в деревне Покрашево. Общая площадь: по СНБ 70,2м2, …
Дом
Леньки, Беларусь
80 м²
€ 12,715
Продаётся жилой дом в аг. Леньки. Дом из бруса, обложен блок-хаусом. Пристройка блочная. Общ…
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 9,536
Продается дом в д.Вынищи Слуцкого района, по ул.Молодежной. Асфаль до дома, хорошее ме…
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 9,990
Продаётся дом в д.Ануфровичи, 1970 года постройки. Общая площадь 47.7 кв.м; жилая &nda…
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 16,347
Продаётся жилой дом в живописном месте в д. Рудня. Дом кирпичный, на высоком фундаменте. Общ…
Дом
Замостье, Беларусь
89 м²
€ 17,710
Продаётся жилой дом (полная реконструкция 2021 год) со всеми коммукациями. Дом ( брус,…
Параметры недвижимости в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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