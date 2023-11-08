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Жильё в Почаповский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Почаповский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Почаповский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира в д. Доброполь! * Площадь: общая – 54 кв.м., жилая – 36,2 кв.м., кухня …
€2,526

Параметры недвижимости в Почаповский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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