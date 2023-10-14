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Дома в Плюсский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
Предлагается превосходный жилой дом с земельным участком в 36 соток и выходом к озеру Снуды!…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Плюсский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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