Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Витебская область
Браславский район
Плюсский сельский Совет
Купить недвижимость в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Гезгалы, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
5/5 Этаж
€ 11,779
Продается 2к кв-ра в Дятловском районе в аг.Гезгалы. (дог.62/2). Квартира расположена на пят…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
2/16 Этаж
€ 64,829
Квартира 3 комнаты
Озеро, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
2/2 Этаж
€ 32,780
Предлагается уютная квартира в пригороде Минска! Агрогородок Озеро расположен в Узденск…
Квартира 9 комнат
Вязань, Беларусь
9 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
2/10 Этаж
€ 25,091
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
19/19 Этаж
€ 112,310
Если вы ищете роскошную квартиру, но при этом хотите, чтобы она была функциональной и продум…
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат
95 м²
1/2 Этаж
€ 21,914
Лот 5284. Продаётся трёхкомнатная квартира в кирпичном доме в г. Малорита 1984 года постройк…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 42,815
Двухкомнатная квартира с отличным месторасположением Адрес: Минск, ул.. Волоха, д. 37 ❤️ Ква…
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
4/4 Этаж
€ 32,871
Продается теплая 1-комнатная квартира по ул. Маяковского. Удобная локация: рядом Червенский …
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
5/9 Этаж
€ 63,825
Расположена в 200 метрах от ст.м. Пушкинская. Полностью готова к проживанию, не требует ника…
Дом
Малюшичи, Беларусь
59 м²
€ 5,479
Добротный крепкий дом с хозяйством на краю деревни в тихом месте, в отдалении от соседей. Дл…
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
101 м²
20/32 Этаж
€ 273,927
Предлагаем вашему вниманию просторную 3-х комнатную квартиру с эксклюзивным ремонтом, с чувс…
Дом
Ратомка, Беларусь
250 м²
€ 82,635
Продажа или обмен. Недостроенный коттедж в аг Ратомка, 13,5 соток . 6 км о…
Параметры недвижимости в Плюсский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты