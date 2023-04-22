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Коттеджи в Плисский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Плисский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плисский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 80,205
Продается  красивый, новый коттедж в х. Черница(33,5 км от Минска , 1 км от Смолевич). …
Коттедж в Черницкий, Беларусь
Коттедж
Черницкий, Беларусь
170 м²
€ 92,822
Продается современный просторный двухэтажный дом со всеми удобствами полностью готовый к про…
Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
103 м²
€ 76,691
Современный дом, 38 км. от Минска, московское направление, площадь 131 кв.м., четы…
Коттедж в Заречье, Беларусь
Коттедж
Заречье, Беларусь
400 м²
€ 74,798
Продается большой жилой дом по Московскому направлению от МКАД. Дом из красного кирпича в 4 …

Параметры недвижимости в Плисский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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