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Купить недвижимость в Плещеницкий сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 14,188
Одноуровневый дом на участке 18 соток в д. Отрубок! Адрес: д. Отрубок ❤️Полностью готовый дл…
Домв Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 50,253
Дом расположен в живописном месте в 55 км от Минска. Стоит он на окраине деревни, из окон от…
Домв Рудня, Беларусь
Дом
Рудня, Беларусь
55 м²
€ 10,069
Продается жилой дом в д. Рудня Логойского района (г.п. Плещеницы), в 60 км от МКАД. Дом дере…

Параметры недвижимости в Плещеницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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