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Дома в Плещеницы, Беларусь

11 объектов найдено
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
39 м²
€ 8,628
Продается дом (бревно), 49.4 кв.м. на ровном участке 0.1740 соток в г.п. Плещеницы, 60 км. о…
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
89 м²
€ 60,849
Продается современный экологичный дом 125,6 м2 с мансардным этажом из оцилиндрованного&…
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
68 м²
€ 19,072
Одноуровневый дом в благоустроенном городском посёлке Плещеницы с удобный транспортным сообщ…
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
135 м²
€ 36,328
Двухуровневый дом в уютном гп. Плещеницы! Адрес: гп. Плещеницы, ул. Меркушева.   ❤️ Гот…
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
35 м²
€ 10,444
Продается деревянный дом (35кв.м) на большом ровном участке в д. Прилепцы (гп. Плещеницы в 1…
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
78 м²
€ 24,067
Продается капитальный кирпичный дом, на ровном участке - 15.5соток в гп. Плешенницы,  5…
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
49 м²
€ 8,628
Продается дом (бревно) 49,4кв.м на ровном участке 17,4 соток в г.п.Плещеницы, 60км от МКАД. …
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
74 м²
€ 10,444
Продается капитальный бревенчатый дом, обложенный кирпичом площадью 74.3кв.м, на ровном учас…
Коттедж в Плещеницы, Беларусь
Коттедж
Плещеницы, Беларусь
134 м²
€ 19,072
Отличный вариант для семьи. Правильной формы участок, без уклонов. Газ на доме. Документы ко…
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
49 м²
€ 33,149
Продается красивый дом с мансардным этажом в гп.Плещенницы в Логойском направлении, в 62 км …
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
123 м²
€ 82,645
Продается просторный, уютный дом для большой семьи в гп. Плещеницы Логойского района, 60 км …
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