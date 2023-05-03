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Коттеджи в Плещеницы, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Плещеницы, Беларусь
Коттедж
Плещеницы, Беларусь
134 м²
€ 19,072
Отличный вариант для семьи. Правильной формы участок, без уклонов. Газ на доме. Документы ко…
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