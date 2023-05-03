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Логойский район
Плещеницы
Квартиры
Квартиры в Плещеницы, Беларусь
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5 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
59 м²
1/2 Этаж
€ 16,347
Предлагаю 2-комнатную квартиру в центре Плещениц с отлично развитой инфраструктурой.В кварти…
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 8,991
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: Минская обл., Логойский р-н, г.п. Плещеницы, ул.…
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
1/2 Этаж
€ 15,893
Продается светлая 2-комнатная квартира (47.5 кв.м) в кирпичном доме в гп.Плещени…
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
2/5 Этаж
€ 20,798
Продается 2-х комнатная квартира с ремонтом в гп.Плещеницы, микрорайон "Военный городок…
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
1/2 Этаж
€ 24,067
Продается в гп Плещеницы уютная оригинальная 3-х комнатная квартира на первом этаже 2-х этаж…
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