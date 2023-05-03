Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Плещеницы
  6. Квартиры

Квартиры в Плещеницы, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 59 м² 1/2 Этаж
€ 16,347
Предлагаю 2-комнатную квартиру в центре Плещениц с отлично развитой инфраструктурой.В кварти…
Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 8,991
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: Минская обл., Логойский р-н, г.п. Плещеницы, ул.…
Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 1/2 Этаж
€ 15,893
Продается светлая 2-комнатная квартира  (47.5 кв.м) в кирпичном  доме в гп.Плещени…
Квартира 2 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Плещеницы, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 2/5 Этаж
€ 20,798
Продается 2-х комнатная квартира с ремонтом в гп.Плещеницы, микрорайон "Военный городок…
Квартира 3 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/2 Этаж
€ 24,067
Продается в гп Плещеницы уютная оригинальная 3-х комнатная квартира на первом этаже 2-х этаж…
Realting.com
Перейти