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Купить недвижимость в Пищаловский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 2,283
Cottage PT Landyshsteny - wood, roof - cipher, internal area of the building 24/& ndash ;/& …

Параметры недвижимости в Пищаловский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
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с бассейном
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