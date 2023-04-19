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Купить коттедж в Пинск, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Пинск, Беларусь
Коттедж
Пинск, Беларусь
361 м²
€ 45,558
Продается КОТТЕДЖ 3 этажа, г. Пинск, ул. Столярная, 300,6 м.кв., высокий цокольный…

Параметры недвижимости в Пинск, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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