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Квартиры в Пинск, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Пинск, Беларусь
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Пинск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 м²
Этаж 2/3
Продается в Пинске на ул.Мицкевича д.3 кв.8 однокомнатная квартира кирпичном доме 2001г.пост…
€28,537

Параметры недвижимости в Пинск, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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