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Купить недвижимость в Песковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Большая Рогозница, Беларусь
Дом
Большая Рогозница, Беларусь
114 м²
€ 10,984
В замечательном месте, недалеко от природного озера, охраняемого государством, продается жил…
Дом 4 комнатыв Большая Рогозница, Беларусь
Дом 4 комнаты
Большая Рогозница, Беларусь
4 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 10,984
В замечательном месте, недалеко от природного озера, охраняемого государством, продается жил…
Домв Струбница, Беларусь
Дом
Струбница, Беларусь
115 м²
€ 53,091
Уютный дом в аг. Струбница на ул. Садовой ждет своего нового хозяина! В продаже 3-комнатный …
Дом 3 комнатыв Струбница, Беларусь
Дом 3 комнаты
Струбница, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 53,091
Уютный дом в аг. Струбница на ул. Садовой ждет своего нового хозяина! В продаже 3-комнатный…

Параметры недвижимости в Песковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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